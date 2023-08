Nevihte z močnimi nalivi, ki so zjutraj z zahoda zajele Slovenijo, povzročajo nekaj težav. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje so morali gasilci okoli poldneva posredovati zaradi poplav na območju Tolmina, Nove Gorice, Sežane, Zagorja ob Savi, Laškega, Velenja, Celja, Slovenske Bistrice in Kungote. Z Obale poročajo o izpadih elektrike. Primorsko so prve nevihte z močnimi nalivi z zahoda ...