Vlada po poplavah ukrepala dobro, glede dneva solidarnosti deljena mnenja 24ur.com Kaj je ob raziskovanju vprašanj o dnevu solidarnosti in ukrepanju vlade ugotovila agencija Mediana? Glede odločitve vlade, da je za 14. avgust razglasila dan solidarnosti, so bila mnenja anketirancev precej deljena. Večina sodelujočih v raziskavi je ob zadnji ujmi že ponudila pomoč prizadetim v poplavah ali pa to še namerava storiti. Menijo tudi, da so bili ukrepi vlade po poplavah dobri....

