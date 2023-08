OZS: Solidarnost ne sme biti obvezna Primorske novice Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) predlaga, da se prispevek za pomoč prizadetim v poplavah določi šele po tem, ko bo škoda ocenjena in izračunana višina zbrane pomoči. "Solidarnost ne sme in ne more biti obvezna," so zapisali v sporočilu za javnost po današnji seji upravnega odbora.

