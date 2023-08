Toča na Ajdovskem in Krasu, veter je odkrival strehe (FOTO) Primorske novice Nevihta, ki je okoli poldneva hitro prešla obalni pas, je pot nadaljevala proti Krasu in Goriški. Napovedano močno deževje je povzročilo precej težav. Toča je klestila na Ajdovskem in po Krasu, hudourniške vode so ogrožale stanovanjske objekte, zalivalo je kleti, odkrivalo strehe.

