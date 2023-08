'Stopniščni hudournik' v Luciji, zalilo tudi vrtec 24ur.com Močni nalivi so znova povzročali težave na Obali, meteorna voda je zalila številne objekte v Portorožu in Piranu, tudi vrtec v Luciji. Tja so poleg gasilcev prihiteli tudi zaposleni, da bi pomagali čistiti in razkuževati, so poročali v oddaji 24UR ZVEČER. Zemeljski plaz je zaprl glavni cesti Izola–Sečovlje med Valeto in Lucijo. Del kampa v Luciji se je spremenil v veliko lužo. Dodobra je namočilo...

