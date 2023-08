V Poganško ulico v Novem mestu sta se v soboto zvečer pripeljala 30-letnik in 34-letnica z Otočca. Kmalu po prihodu v naselje so ju prisotni izvlekli iz vozila in začeli z njima fizično obračunavati. 30-letnik jo je pri tem skupil tudi s koli in je težko poškodovan. Razbili so jima še vetrobransko steklo na vozilu, so danes sporočili s PU Novo mesto. preberite več » ...