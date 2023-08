Za bencin in dizel bomo plačevali še več: To so nove cene Lokalec.si Cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se bodo v torek ob nespremenjenih trošarinah zvišale. Liter bencina se bo podražil za 3,3 centa na 1,544 evra, liter dizelskega goriva pa za 1,4 centa na 1,572 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,2 centa več, to je 1,156 evra. Te cene bodo veljale do vključno 11. septembra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in ...

