Piše: C. R. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport poziva vse tiste, ki so utrpeli gospodarsko škodo v občinah, ki so jih v začetku avgusta prizadele poplave, naj na ministrstvo čimprej oddajo oceno škode na poenostavljenem obrazcu in ne čakajo na zadnji dan – to je za predplačila že 1. september. Ob tem upravičence prosijo, da izpolnijo vloge pazljivo in popolno ter s tem pomagajo k hitre ...