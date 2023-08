Pravica do nadomestila plače: 1842 vlog za 13.199 oseb 24ur.com Potem ko se je v ponedeljek iztekel prvi rok za koriščenje ukrepov državnega subvencioniranja višje sile in čakanja na delo, ki ju je ob poplavah predvidela novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, so na Zavodu RS za zaposlovanje od delodajalcev skupaj prejeli 1842 vlog za 13.199 oseb, so pojasnili.

