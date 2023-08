V Sloveniji so se zatresla tla Lokalec.si Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 9.15 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 29 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občine Ivančna Gorica, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje. vir: sta

Sorodno





Omenjeni Ivančna Gorica

Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Romana Lesjak

Primož Roglič

Matjaž Kek

Luka Dončić

Jan Oblak