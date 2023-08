V Sloveniji danes že dva potresa Maribor24.si V torek, 29. avgusta 2023, ob 13.05 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Dolenjskih Toplic, 52 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Novega mesta in Straže. Na Uradu za seizmologijo ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Rahel potres je bil tudi zjutraj, ob 9.15, in sicer magnitude 1,1 v bližini Ivančne Gorice, 29 km jugovzhodno od Ljubljane.

