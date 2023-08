Lahko Slovenija postane svetovni košarkarski prvak? Študent Slovenija na svetovnem prvenstvu v košarki 2023 Foto: fiba.basketball Ljubitelji košarke te dni gledajo svetovno prvenstvo v košarki. Tekmovanje z 32 ekipami poteka na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji do 10. septembra. Slovenija je v skupini z Gruzijo, Venezuelo in Kapverdskimi otoki in je praktično že skozi skupinski del. Šestnajst ekip bo napredovalo v drugi krog tekmovanja, osem ekip pa se b...

