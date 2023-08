Nemci v drugi del tekmovanja s popolnim izkupičkom 24ur.com Nemški košarkarji so se na svetovnem prvenstvu uvrstili v nadaljevanje tekmovanja, kjer se bodo po vsej verjetnosti pomerili proti Slovencem. Nemci so v Okinavi z rezultatom 101:75 premagali Finsko in si prvič v zgodovini s tremi zmagami zagotovili napredovanje v drugi del.

