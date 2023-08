Orkan Idalia vse bližje Floridi in Kubi, prebivalci že zapuščajo svoje domove N1 Florida in Kuba trepetata pred orkanom Idalia, ki je že zajela jugovzhod Mehike. V Floridi so razglasili izredne razmere, tamkajšnji guverner Ron DeSantis pa je prebivalce opozoril, da se pripravijo na možnost evakuacije. Več tisoč ljudi na zahodu Kube je v pričakovanju Idalie že zapustilo svoje domove.

