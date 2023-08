Florida in Kuba: Približuje se orkan Idalia Dnevnik Florida in Kuba se pripravljata na prihod orkana Idalia, ki naj bi po napovedih do danes prerasel v nevaren orkan tretje stopnje. Več tisoč ljudi na zahodu Kube je v pričakovanju Idalie že zapustilo svoje domove, guverner Floride Ron DeSantis pa je...

