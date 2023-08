Do popolne umiritve vremena je potrebnih še nekaj dni. Danes in jutri bo še občasno nestanovitno in bolj spremenljivo, v četrtek pa bo že več jasnine. Ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem in večjim delom osrednje Evrope se počasi polni, občutneje pa bo oslabelo od petka, ko se bo spet okrepil anticiklon, ki nam bo spet zagotovil več sonca in nekoliko višje temperature. Konec tedna bo sončen ...