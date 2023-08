Ciklon, ki je v minulih dneh povzročil občutno poslabšanje vremena, se počasi polni in bo dokončno oslabel. Nad Sredozemljem in večjim delom Evrope se bo z jutrišnjim dnem okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil daljše obdobje s stanovitnim in prevladujočim sončnim vremenom. Vrača se prijetno poletje brez ekstremov, ki naj bi po zdajšnjih izračunih trajalo vsaj do konca prihodnjega tedna. Dnevne t ...