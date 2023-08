Ačimović izbral fante za soočenje s francosko legendo SiOL.net Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo septembra začela kvalifikacijske boje za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Milenko Aćimović je vpoklical 23 nogometašev, ki se bodo zbrali tretjega septembra v Čatežu. Proti Bosni in Hercegovini bodo v gosteh igrali sedmega septembra, štiri dni pozneje pa še v Kopru proti Franciji.

