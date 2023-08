Aćimović: Želimo si dobrega začetka, saj je to zelo pomembno zaradi vzdušja v ekipi in samozavesti 24ur.com Reprezentanca Slovenije do 21 let pričenja s kvalifikacijskimi boji za evropsko prvenstvo 2025. Mladi Slovenci bodo 7. septembra na sarajevski Grbavici gostje Bosne in Hercegovine, 11. septembra pa se bodo na koprski Bonifiki pomerili s Francijo.

