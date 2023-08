Med 39 bencinskimi servisi, ki jih je Shell Adria v Sloveniji odkupil od madžarske energetske skupine Mol, se jih največ, po trije, nahaja v Celju in Mariboru, sledijo Murska Sobota, Koper in Slovenske Konjice, kjer bo imelo podjetje po dve bencinski postaji nekdanjega OMV Slovenija, so danes sporočili iz Shella. Prevzemati naj bi jih začel oktobra Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so od Mol ...