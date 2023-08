Shell razkril lokacije svojih novih bencinskih servisov. Največ jih bo imel v Mariboru in Celju RTV Slovenija Med 39 bencinskimi servisi, ki jih je Shell Adria v Sloveniji odkupil od madžarske energetske skupine Mol, se jih največ, po trije, nahaja v Celju in Mariboru, po dva pa v Murski Soboti, Kopru in Slovenskih Konjicah, so sporočili iz Shella.

Sorodno