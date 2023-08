Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bodo na današnji nujni seji pretresli interventni zakon, ki prinaša ukrepe za pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam po ujmi, ki so državo prizadele v začetku meseca. Zakonski predlog vsebuje tudi sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Izredna pomoč v enkratnem znesku Predlog zakona med ...