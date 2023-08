Kakšno pomoč bodo dobili prizadeti in kako bo prispeval vsak od nas N1 Danes sprejeti interventni zakon za odpravo posledic poplav prinaša ukrepe za prebivalstvo, gospodarstvo, občine ter javno infrastrukturo. Kakšni so ti ukrepi in kako jih bomo plačali?

