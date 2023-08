Slovenci so si pošteno oddahnili, pred njimi pa že nov izziv zurnal24.si "Za nas je to ključna tekma prvenstva," pred obračunom z Zelenortskimi otoki sporočajo iz slovenskega tabora. Zmaga bi že pomenila 100-odstotni izkupiček v prvem delu tekmovanja in lepo popotnico za nadaljevanje. Razveseljiv je tudi podatek o stanju Jake Blažiča, ki v padcu gruzijskega igralca na njegov hrbet ni utrpel hujših poškodb.

