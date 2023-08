Luka Dončić po tretji zmagi navdušil s posebno gesto #video SiOL.net "Fantom sem dejal, da morajo v igro vstopiti s pravim odnosom in to je naloga, ki je niso povsem opravili," je po koncu tretje tekme svetovnega prvenstva dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je kljub medlemu začetku slovenskih košarkarjev, na koncu slovensko izbrano vrsto popeljal do zmage nad Zelenortskimi otoki (92:77) in uspešno opravljenega cilja v prvem delu prvenstva.

