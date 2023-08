Znova hud napad na Kijev, Rusiji pa udarec z napadom na rusko vojaško letališče Demokracija Piše: C. R., STA Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči tarča silovitega ruskega obstreljevanja z manevrirnimi raketami in droni, v katerem sta bili ubiti najmanj dve osebi, so danes sporočile mestne oblasti. Vodja vojaške uprave mesta Sergej Popko je dejal, da je to bil najbolj silovit napad na prestolnico od pomladi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na družbenem omrežju Telegram j

Sorodno

















Omenjeni Estonija

Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Robert Golob

Zoran Janković

Luka Dončić

Matjaž Kek