'Izmenjava pisem med Džong Unom in Putinom za okrepljeno vojaško sodelovanje' 24ur.com Britansko obrambno ministrstvo je v svojem dnevnem poročilu o obveščevalnih podatkih navedlo, da ruski predsednik Vladimir Putin na fronto pošilja "slabo izurjene vojake". Novi ameriški obveščevalni podatki pa navajajo, da med Rusijo in Severno Korejo potekajo resni pogovori o pošiljanju dodatnega orožja in ostalega materiala v Moskvo. Predsednika obeh držav sta se v pismih zavzela za okrepljeno ...

Sorodno