Irina Shayk in Bradley Cooper skupaj v Benetkah, z njima hči in njegova mama 24ur.com Čeprav so zvezdniki zaradi stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu odpovedali svojo udeležbo na beneškem filmskem festivalu, pa so se kljub temu mnogi odpravili v Italijo. Med njimi sta tudi Bradley Cooper in Irina Shayk, ki sta nedavno skupaj preživela počitnice, v Italiji pa sta se jima pridružila njuna hči in 48-letnikova mati.

Sorodno











Omenjeni Italija

Tom Brady Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič

Marjan Šarec

Radovan Žerjav