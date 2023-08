Pevka skupine Abba se znova podaja na samostojno pot SiOL.net Dve leti po vrnitvi kultne švedske skupine Abba na glasbeno sceno z novim albumom se pevka Agnetha Faltskog predstavlja z novo skladbo, s katero se znova podaja na samostojno pot. Singel z naslovom Where Do We Go From Here je bil premierno predstavljen v četrtek na radiu BBC Radio 2.

