Škandalozno odkritje razburja Koroško: reka Meža ob poplavi razkrila zakopana ohišja akumulatorjev (FOTO) Reporter Rezultati analize poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini so pokazali presežene vrednosti potencialno strupenih snovi, predvsem svinca, so pristojni pojasnili na današnji novinarski konferenci. Analize so sicer opravili tudi v drugič porečjih, ki so bil

Sorodno