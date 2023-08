V začetku oktobra podpis memoranduma za slovensko–madžarski plinovod Energetika.NET Slovenija in Madžarska bosta v začetku oktobra v Budimpešti podpisali memorandum o izgradnji plinovodne povezave med državama, so za Energetiko.NET danes potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Ob tem poudarjajo, da sta oba sistemska operaterja usklajena glede parametrov plinovoda in interkonekcije, odprto pa ostaja vprašanje financiranja na obeh straneh.

Sorodno





















































Omenjeni Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Aleksander Čeferin