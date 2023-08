Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali še zadnje štiri tekme prestavljenega 2. kroga. Brinje Grosuplje so še vedno stoodstotne in vodilne v ligi, potem ko so s 4:0 zmagale na gostovanju pri Fužinarju. Dva gola je dosegel Lan Piskule.



Več na Ekipa24.si