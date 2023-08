Neverjetna darežljivost: dobrotnik prevaljskim gasilcem daroval 122.000 evrov Reporter Iz smeri Mežice proti Prevaljam se nadaljuje gradnja vodovoda, ki bo po ujmi zagotovil pitno vodo za več kot 10.000 občanov Prevalj in Raven na Koroškem. Zaradi gradnje bo po napovedih do sobote večji del dneva zaprta cesta od odcepa za Šentanel do Petrol

Sorodno