Pozor: Izdano opozorilo za možnost poplav Lokalec.si Agencija RS za okolje (Arso) je za danes izdala oranžno opozorilo za možnost poplav na Koroškem, Savinjskem in zahodnem Štajerskem, saj bo ponoči še oblačno s padavinami. Drava se še razliva in bo poplavljala tudi ponoči. Predvidoma bo narasla Mura, ki se bo razlivala znotraj protipoplavnih nasipov. Reke in hudourniški vodotoki po državi, zlasti v Podravju in porečju Savinje, bodo ponoči še narašč ...

Sorodno



































































































































































































































































































Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Robert Golob

Zoran Janković

Luka Dončić

Matjaž Kek