Če je človek v službi, še ne pomeni, da je situacija »kar v redu« Radio Ognjišče Pred začetkom novega šolskega leta se mnogi starši še vedno soočajo s skrbmi, kako bodo zmogli vse stroške šolanja svojih otrok. Zlasti zaradi draginje in poplav so stiske še večje. O tem in o pomoči, ki jo iz leta v leto namenja Slovenska Karitas, so spregovorili na današnji novinarski konferenci.



Sorodno



































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Aleksander Čeferin