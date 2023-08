Miley Cyrus šokirala z urnikom, ki ga je imela pri 13 letih 24ur.com Miley Cyrus je zaradi vloge v seriji Hannah Montana že od otroštva na očeh javnosti, pred začetkom šolskega leta pa se je spomnila tistega obdobja in šokirala oboževalce z razkritjem, kakšen je bil njen dan, ko je bila stara le 13 let. Zvezdnica je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila svoj urnik in presenetila s tem, kako natrpan z obveznostmi je bil njen dan.

