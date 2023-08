Poveljnika Wagnerja Utkina pokopali z vojaškimi častmi 24ur.com Soustanovitelja in poveljnika ruske najemniške vojske Wagner Dmitrija Utkina, ki je prejšnji teden umrl v strmoglavljenju letala, so pokopali z vojaškimi častmi na vojaškem pokopališču v mestu Mitišči. Pokopališče je v pristojnosti ministrstva za obrambo in se uporablja za pokop visokega vojaškega osebja. Utkin je bil desna roka vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina, ki so ga brez vojaških časti pok...

