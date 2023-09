“In dobrodošli v peklu” – Soustanovitelj in poveljnik ruske najemniške vojske Wagner Dmitrij Utkin pokopan z vojaškimi častmi, Prigožin ne topnews.si Soustanovitelj in poveljnik ruske najemniške vojske Wagner Dmitrij Utkin, ki je prejšnji teden umrl v strmoglavljenju letala, je bil včeraj pokopan z vojaškimi častmi na vojaškem pokopališču v mestu Mitišči. Pokopališče je v pristojnosti ministrstva za obrambo in se uporablja za pokop visokega vojaškega osebja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pogrebna slovesnost se je začela […]...

