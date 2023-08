Odkrili hibe avstralskih NBA-jevcev, zdaj jih je treba le še izkoristiti RTV Slovenija Sedem tekem in štiri zmage je slovenski izplen na srečanjih z Avstralijo. Slovenski košarkarji so dobili oba medsebojna dvoboja na svetovnih prvenstvih, boomersi pa najpomembnejšega do zdaj – obračun za olimpijski bron v Tokiu.