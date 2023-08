Avstralec, ki do potankosti pozna Luko Dončića SiOL.net Naslednji tekmec slovenske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu bo v petek ob 14.10 Avstralija, ki bo v primerjavi z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki zagotovo vsaj za en korak boljši nasprotnik. Obračun z bronastimi z olimpijskih iger bi v primeru zmage Slovencem že prinesel tako želeni četrtfinale in uvrstitev med najboljših osem, s tem pa tudi boj za olimpijske vozovnice in najvišja mesta. A naloga bo vse prej kot lahka, saj Avstralci na tem prvenstvu spadajo med ene izmed glavnih favoritov za najvišja mesta.

