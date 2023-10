V Turjaku se je danes popoldne v Ulici Oberdan pripetila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik avtomobila. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prihiteli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so ga na kraju oživljali, vendar je bil žal ves njihov trud zaman, ker je podlegel pošk ...