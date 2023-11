Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so okrog 2.30 posredovali v Trasaghisu na Videmskem, kjer je v bližini nekdanjega diska voznica silovito trčila v varnostno ogajo. Iz razbitin so jo pomagali reševati gasili. Na kraju so jo stabilizirali, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v hudem zdravstvenem stanju,