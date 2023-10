V skladu z odločitvijo vlade je od danes v veljavi podaljšanje nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Poostreni režim bo trajal vsaj do 19. novembra. Kot je pojasnila vlada, bo nadzor tako kot doslej ciljno usmerjen in osredotočen na preprečevanje terorizma, ekstremizma in kriminalitete. Nadzor je podaljšala tudi Italija na meji s Slovenijo.

Slovenija je mejni nadzor 21. oktobra uvedla po odloči ...