Na tržaški prefekturi se bodo danes srečali notranji ministri treh sosednjih držav, in sicer Italije, Slovenije in Hrvaške. Srečanje je bilo napovedano po preklicu schengenskega režima s strani Italije na meji s Slovenijo. Začasen ukrep, ki naj bi trajal deset dni, so konec oktobra po pričakovanjih podaljšali še za vsaj dvajset. O mejnih nadzorih se bodo pogovarjali ministri Matteo Piantedosi, Bošt ...