Včeraj zvečer, okoli 22. ure, so bili na Policijski Upravi Maribor obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Maribora. Policisti so z ogledom ugotovili, da je neznani storilec v času od 15.00 do 21.53 pristopil do stanovanjske hiše ter na dvoriščni strani s pomočjo neznanega orodja na vzvod vlomil skozi drsna terasna vrata v dnevni prostor in si tako omogočil vstop v objekt. V objektu je pre ...