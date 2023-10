Včeraj zvečer okoli 22. ure so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Maribora. Policisti so z ogledom ugotovili, da je NN storilec v času od 15.00 ure pa do 21.53 pristopil do stan hiše ter na dvoriščni strani na vzvod z neznanim predmetom vlomil skozi drsna terasna vrata v dnevni prostor ter si tako omogočil vstop v objekt. V objektu je pregledal vse prostore. Iz notranjosti je odtujil gotovino. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za okoli 11.500 EUR, poroča PU Maribor.