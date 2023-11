“Jasno je, da zakulisno sodelovanje SDS in Svobode obstaja” – Matej Tonin v pismu članstvu o tem, da “Janša in Golob snujeta veliko koalicijo” topnews.si Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je v pismu članstvu svoje stranke zapisal, da obstaja zakulisno sodelovanje med Janezom Janšo in Svobodo ter da bo čas pokazal, ali gre tudi za pripravo terena za sklenitev velike koalicije med Janšo in Robertom Golobom. “Zadnji dnevi so politično pestri in vroči, nikakor pa ne naključni. O vsem tem […]...

Sorodno