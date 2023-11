Škandal na judovskem pokopališču, narisali tudi kljukaste križe Maribor24.si V obredni dvorani na judovskem delu centralnega pokopališča na Dunaju je v noči na sredo izbruhnil požar. Policija domneva, da je šlo za požig. Predsednik judovske skupnosti v Avstriji Oskar Deutsch je na družbenem omrežju X sporočil, da so neznani storilci ob tem na zunanje stene pokopališča narisali tudi kljukaste križe. Preiskava je v teku. In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfried ...

