Nova paradigma žalovanja: Mrtvi vplivajo na mišljenje, vrednote in vedenje živih, ob tem so spominske vezi kontakt s preminulimi ljubljenimi Politikis Ob dnevu spomina na mrtve se vrstijo spominske slovesnosti. V lokalnih okoljih so ljudje v zadnjih dneh pohiteli še z zadnjimi opravili, da bo grob njihovih pokojnih sorodnikov in prijateljev urejen za praznik. Umrli imajo lahko veliko vlogo v življenju posameznika, poudarja etnologinja Mirjam Mencej. Mrtvi vplivajo na mišljenje, vrednote in vedenje živih, opozarja etnologinja […]

