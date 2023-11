Tradicionalni obiski grobov, polaganje cvetja, vencev in prižiganje sveč ob dnevu spomina na mrtve RTV Slovenija Na dan spomina na mrtve tradicionalno obiskujemo grobove umrlih svojcev in prijateljev ter v njihov spomin prižgamo sveče. Pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani bo ob prazniku osrednja državna slovesnost.

